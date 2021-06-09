Итоги 9 июня: "летний" карантин в Украине и смерть "свободовца" в ДТП

В экватор недели, в среду, 9 июня, произошло сразу несколько резонансных событий.

"Телеграф" выбрал топ главных из них.

Коронавирус в Украине

На утро среды, 9 июня, в Украине зафиксировано 1385 человек с COVID-19.

Смягчение карантина на лето

В Украине планируют продлить карантин из-за коронавируса на все лето, но в более "мягком" варианте.

Трагическое ДТП

На Херсонщине на трассе М-14 произошло ДТП: внедорожник столкнулся с фурой. В результате чего погибли трое человек - замглавы Кропивницкой областной организации "Свобода" Эдуард Жмутский, его жена, депутат Новгородковского сельсовета от "Свободы" Марина, а также их младшая дочь Злата.

Альманах-2021

9 июня Чехии на 69 году жизни скончалась чешская актриса Либуше Шафранкова, которая сыграла главную роль в фильме 1973 года "Три орешка для Золушки".

Музыкальный рекорд

SHUM побил рекорды популярного российского репера Моргенштерна по прослушиваниям и даже сместила легендарный трек "Плакала" группы KAZKA на музыкальном сервисе Spotify, набрав 2,9 миллиона прослушиваний.