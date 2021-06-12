Смертность украинцев за время пандемии подскочила куда меньше, чем у европейцев. Но хорошего в этом мало

В 2020 году количество умерших возросло в большинстве стран мира, не исключением стала и Украина. Вместе с тем, в нашей стране смертность выросла не так сильно, как во многих европейских странах.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Демограф подчеркнула, что говорить о количестве умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 некорректно, так как в каждой стране своя система учета причин смерти, которые даже в течение 2020 года менялись.

"Считаю, что значительно надежнее результаты дает сравнение общей смертности - общего количества умерших от всех причин", - сказала она.

По словам Либановой, помимо прямых смертей от коронавирусной болезни и осложнений, вызванных ею, есть и другая проблема.

"Скажем, человек вообще не болел ковидом, умер от сердечно-сосудистого заболевания. Но произошло это из-за того, что в результате пандемии был установлен целый ряд ограничений на получение медицинской помощи. И ему или не поставили своевременный диагноз, или не лечили как следует. То есть смерть вроде бы и не связана с ковидом, но, выходит, является следствием пандемии", - отметила она.

По словам демографа, в Украине в 2020 году умерло на 6% больше людей, чем в 2019 году. Тогда как в Испании - на 20%, Франции - на 10%, Италии - 19%, Польше - 18%.

"Но я бы не недооценивала украинские потери. В той же Франции, Испании или Германии рост смертности произошел на фоне увеличения численности населения. В Украине численность населения в 2020 году сократилась", - подчеркнула Либанова.

Как сообщалось, по состоянию на 12 июня 2021 года в Украине жертвами коронавируса стали 51 646 человек.

Читайте полный текст интервью: "Украина не будет пустыней, вопрос в том - кто будет жить на этой земле, - демограф Элла Либанова"