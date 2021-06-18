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Пятница, 18.06.2021
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В Украине вновь менее тысячи новых заболевших COVID-19 - свежие данные на 18 июня

В Украине вновь менее тысячи новых заболевших COVID-19 - свежие данные на 18 июня
08:38 Сегодня Телеграф

В Украине за сутки  четверга, 17 июня, зафиксировано 967 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в том числе заболели 32 ребенка и 6 медработников. Это более чем на двести случаев меньше, чем сутки ранее. При этом в предыдущий раз менее тысячи новых больных фиксировали в понедельник, 14 июня, но для начала недели снижение цифр является традиционным.

Об этом сообщает в пятницу утром Минздрав Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 585 человек;
  • летальных исходов - 50;
  • выздоровели - 2312 человек;
  • За сутки протестировано методом ПЦР – 25 888 человек, методом ИФА - 9342 лица, экспресс-тестами – 15 969 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

Минздрав_18_06

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 228 192 лица;
  • выздоровели – 2 147 972 лица;
  • летальных исходов - 51 952;
  • проведено ПЦР-тестов – 10 629 744.

Как сообщалось, в КШЭ прогнозируют, что новая волна коронавируса может начаться в Украине уже в середине лета.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Минздрав, Статистика, Коронавирус, Сводка, Covid-19.
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