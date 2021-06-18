В Украине вновь менее тысячи новых заболевших COVID-19 - свежие данные на 18 июня

В Украине за сутки четверга, 17 июня, зафиксировано 967 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в том числе заболели 32 ребенка и 6 медработников. Это более чем на двести случаев меньше, чем сутки ранее. При этом в предыдущий раз менее тысячи новых больных фиксировали в понедельник, 14 июня, но для начала недели снижение цифр является традиционным.
Об этом сообщает в пятницу утром Минздрав Украины на своей странице в соцсети Facebook.
Также за минувшие сутки:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.
За все время пандемии в Украине:
Как сообщалось, в КШЭ прогнозируют, что новая волна коронавируса может начаться в Украине уже в середине лета.