Какой праздник 27 июня: народные приметы и запреты

В воскресенье, 27 июня, почитается память святого пророка Елисея, который жил в IX до Рождества Христова. Также ежегодно в Украине в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи.

Еврейский пророк Элиша (Елисей) был сыном зажиточного пахаря. Известен как ученик и слуга пророка Ильи, который вознесся на небо. После смерти пророка Элиша сам стал пророчествовать. За 65 лет совершил много чудес, включая воскрешения мертвых. Ушел из жизни в возрасте около 100 лет.

Гречкосеем Елисея прозвали потому, что на Руси продолжали сеять гречиху, как и на Акилину Гречишницу. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду, хотя после посадки обязательно нужен был дождь, чтобы семена быстрее проросли.

Народные приметы 27 июня

Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

В середине дня появились темные плотные облака - к вечернему дождю.

Звезды блестят - к жаркой погоде, мерцают - к дождю с грозой.

Родившимся 27 июня дана способность влиять на рост трав, деревьев, плодов. Из них получаются прекрасные садоводы. Носить им следует коралл.

Что запрещено делать 27 июня

Чтобы не навлечь на себя беду, в этот день запрещалось кричать, ругаться, ссориться и просто громко разговаривать.

Запрещено 27 июня стричь волосы. Считалось, что так можно укоротить свою судьбу.

Нежелательно надевать одежду красного цвета в Елисеев день, иначе рискуешь навлечь на себя проклятья.

Ранее "Телеграф" писал, что на выходных в Украину придут дожди и грозы.