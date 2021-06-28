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В скандале вокруг Славы Баранского из Fozzy Group появилась еще одна фигурантка

В скандале вокруг Славы Баранского из Fozzy Group появилась еще одна фигурантка
Обновлено 14:44 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Главный маркетолог Fozzy Group Вячеслав Баранский, в которую входят торговые сети "Сільпо", "Фора", Ringoo и другие компании, влип в скандал после того, как заступился за российского рэпера Басту и упрекнул в "сельской тупости" граждан Украины, которые решили напомнить, что тот поддерживал оккупацию Крыма. 

После возникшего скандала, он обратился к украинцам и объяснился за свои слова.

Впрочем, эта ситуация не понравилась другой работнице "Форы" Екатерине Седых. 

"А вот еще одна работница Форы учит нас как нам реагировать на быкование ульяновских маркетологов. Самое смешное - это тоже понаехавший знаток украинской культуры и истории. Из Минска. Говорит про "угрозы прав человека" к Славе Баранскому", - написала в Фейсбук журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева. 

Как сообщалось ранее, Баста выступил в Киеве в пятницу, 25 июня. Перед началом концерта у входа в концерт-холл StereoPlaza собрались активисты с плакатами "Баста финансирует российскую армию" и "Баста - путинская шестерка".

В ход также пошли дымовые шашки.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Баста, Fozzy Group, Вячеслав Баранский, Екатерина Седых.
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