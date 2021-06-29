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Названа возможная причина пожара на MSC MESSINA

Названа возможная причина пожара на MSC MESSINA
13:55 Сегодня Телеграф

Корабль MSC MESSINA, пострадавший от пожара, уже находится в порту Сингапура.

Об этом "Телеграфу" рассказал морской юрист Николай Гольбин.

Тело погибшего 20-летнего моряка эвакуировали с судна. В Украину, как уточнил юрист, его вернут родственникам не раньше чем через 2-3 месяца.

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Выжившие после ЧП моряки не ночуют на пришвартованном к берегу судне, а находятся на нем лишь днем. Несмотря на ЧП и поврежденное состояние судна, контракт с моряками никто не разрывал.

Юрист не исключает, что поскольку судно горело уже не раз, то ввиду изношенности, на корабле могли возникнуть проблемы с электропроводкой.

Как сообщал "Телеграф", месяц назад примерно в том же районе, где произошел пожар на борту MESSINA, на контейнеровозе X-Press Pearl прогремел мощный взрыв.

Погибшим моряком на судне MSС MESSINA во время пожара оказался 20-летний парень из Одессы.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Пожары, Шри-Ланка, Мессина, контейнеровозы.
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