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Попавший в скандал из-за Басты маркетолог Fozzy Group уволен

Попавший в скандал из-за Басты маркетолог Fozzy Group уволен
Обновлено 22:25 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Киеве 25 июня прошел концерт российского рэпера Басты, поддержавшего оккупацию Крыма. Перед концертом у входа в концерт-холл StereoPlaza собрались также активисты с плакатами "Баста финансирует российскую армию" и "Баста - путинская шестерка". 

Впрочем, далеко не всем акция понравилась, а потому после концерта некоторые пользователи сети гневно высказались о действиях патриотически настроенных людей. 

Одним из таковых оказался маркетинг-директор одного из стартапов Fozzy Group ("Сільпо", "Фора", Ringoo и другие) Вячеслав Баранский. В своих соцсетях он отметился высказываниями в стиле "зачем вам Моргенштерн, если есть сельская "Плине кача" и "радует, что год от года е*анутая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое". 

Когда скандал набрал обороты, Баранский объяснился за свои слова

Теперь же стало известно, что Fozzy Group решила его судьбу. 

"Несколько дней назад маркетинг-директор одного из стартапов группы Слава Баранский на своей персональной странице в социальной сети сделал публикации, содержание и форму которых мы не разделяем, и которые вызвали возмущение общественности", - говорится в заявлении группы. 

Отмечается, что у Баранского был разговор с руководителями компании, после которого было принято решение "распрощаться". 

"Родная Сызрань ждёт", - отреагировал на эту новость блогер Михаил Голуб. 

Стоит отметить, что во всей этой ситуации нашлись и те, кто встал на сторону Баранского. Одной из них стала другая высокопставленная работница "Форы" Екатерина Седых

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Баста, Fozzy Group, Вячеслав Баранский.
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