Попавший в скандал из-за Басты маркетолог Fozzy Group уволен

В Киеве 25 июня прошел концерт российского рэпера Басты, поддержавшего оккупацию Крыма. Перед концертом у входа в концерт-холл StereoPlaza собрались также активисты с плакатами "Баста финансирует российскую армию" и "Баста - путинская шестерка".

Впрочем, далеко не всем акция понравилась, а потому после концерта некоторые пользователи сети гневно высказались о действиях патриотически настроенных людей.

Одним из таковых оказался маркетинг-директор одного из стартапов Fozzy Group ("Сільпо", "Фора", Ringoo и другие) Вячеслав Баранский. В своих соцсетях он отметился высказываниями в стиле "зачем вам Моргенштерн, если есть сельская "Плине кача" и "радует, что год от года е*анутая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое".

Когда скандал набрал обороты, Баранский объяснился за свои слова.

Теперь же стало известно, что Fozzy Group решила его судьбу.

"Несколько дней назад маркетинг-директор одного из стартапов группы Слава Баранский на своей персональной странице в социальной сети сделал публикации, содержание и форму которых мы не разделяем, и которые вызвали возмущение общественности", - говорится в заявлении группы.

Отмечается, что у Баранского был разговор с руководителями компании, после которого было принято решение "распрощаться".

"Родная Сызрань ждёт", - отреагировал на эту новость блогер Михаил Голуб.

Стоит отметить, что во всей этой ситуации нашлись и те, кто встал на сторону Баранского. Одной из них стала другая высокопставленная работница "Форы" Екатерина Седых.