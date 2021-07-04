Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон

В первые дни грядущей недели, 5-11 июля, в Украине ожидаются осадки, но в дальнейшем вернется сухая и жаркая погода. Такой прогноз озвучила в комментарии изданию "Телеграф" синоптик Украинского гидрометеорологического центра Александра Хала.

По прогнозу, в понедельник и вторник погода в Украине будет иметь неустойчивый характер, поскольку над территорией страны еще будет располагаться поле пониженного атмосферного давления. В соответствии с этим, говорит синоптик, в большинстве областей в дневные часы возможны кратковременные грозовые дожди. Кое-где они могут сопровождаться даже выпадением града или шквалистым усилением ветра.

"Но уже со среды и до конца текущей недели синоптическая ситуация в Украине изменится, поскольку на нашу территорию распространит свое влияние антициклон, - сообщили в Укргидрометцентре. - Поэтому установится устойчивый характер погоды. Погода будет солнечной, сухой и усилится жара".

Дневные максимумы температуры начиная со среды будут расти, прогнозирует синоптик. Ожидается, что температура воздуха на следующей неделе составит от 28 до 32 градусов с отметкой "плюс".

Как сообщал "Телеграф", непогода в Украине обесточила сотни населенных пунктов и сбила график поездов. И это еще не конец.