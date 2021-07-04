Скачать
Воскресенье, 04.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной
Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Госпитализированных больше, чем новых заболевших: статистика по коронавирусу в Украине 4 июля
Госпитализированных больше, чем новых заболевших: статистика по коронавирусу в Украине 4 июля
Россияне устроили "маневры" в Черном море во время военных учений Sea Breeze
Россияне устроили "маневры" в Черном море во время военных учений Sea Breeze

Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон

Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон
13:32 Сегодня Телеграф

В первые дни грядущей недели, 5-11 июля, в Украине ожидаются осадки, но в дальнейшем вернется сухая и жаркая погода. Такой прогноз озвучила в комментарии изданию "Телеграф" синоптик Украинского гидрометеорологического центра Александра Хала.

По прогнозу, в понедельник и вторник погода в Украине будет иметь неустойчивый характер, поскольку над территорией страны еще будет располагаться поле пониженного атмосферного давления. В соответствии с этим, говорит синоптик, в большинстве областей в дневные часы возможны кратковременные грозовые дожди. Кое-где они могут сопровождаться даже выпадением града или шквалистым усилением ветра.

Украинские моря загрязнены пестицидами и другими ядовитыми веществами: что говорят ученые

"Но уже со среды и до конца текущей недели синоптическая ситуация в Украине изменится, поскольку на нашу территорию распространит свое влияние антициклон, - сообщили в Укргидрометцентре. - Поэтому установится устойчивый характер погоды. Погода будет солнечной, сухой и усилится жара".

Дневные максимумы температуры начиная со среды будут расти, прогнозирует синоптик. Ожидается, что температура воздуха на следующей неделе составит от 28 до 32 градусов с отметкой "плюс".

Как сообщал "Телеграф", непогода в Украине обесточила сотни населенных пунктов и сбила график поездов. И это еще не конец.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 144

Все по теме:

Украина, Прогноз, Погода в Украине, Прогноз погоды, Прогноз погоды на неделю.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Массовая драка произошла на Почтовой площади в Киеве (видео)
02 Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от англичан
03 Россияне устроили "маневры" в Черном море во время военных учений Sea Breeze
04 Усталость, жар, боль и смерть: 13-летний мальчик умер после второй дозы вакцины Pfizer
05 Украина - Англия: Кейн довел счет до разгромного (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Последние действия и заявления Москвы призваны отвлечь россиян от внутренних проблем, считает политолог
Последние действия и заявления Москвы призваны отвлечь россиян от внутренних проблем, считает политолог
Самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах: жуткие кадры с места ЧП
Самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах: жуткие кадры с места ЧП
Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон
Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон
Уходят миллионы: раскрыты новые детали госпитализации певицы МакSим
Уходят миллионы: раскрыты новые детали госпитализации певицы МакSим
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь