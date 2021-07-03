В Минобороны нашли решение скандалу с каблуками для женщин ВСУ

В Минобороны решили оригинально "разрулить" скандал из-за формы женщин-военных с каблуками. Предполагается, разработать специальную обувь для парадов на случай участия в них женщин-военнослужащих.

Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.

Министр обороны Андрей Таран дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для парада в честь празднования 30-й годовщины Независимости Украины.

"Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучше, эргономичной и изготовленной в кратчайшие сроки", - отметил министр.

В случае, если обувь экспериментального образца оправдает ожидания, будет подниматься вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин.

Как сообщалось ранее, во время заседания Верховной рады, 2 июля, главе Минобороны Андрею Тарану подарили женские туфли.