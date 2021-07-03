Скачать
Суббота, 03.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Из-за коронакризиса мы сократили 30% сотрудников, - президент МАУ Евгений Дыхне
Из-за коронакризиса мы сократили 30% сотрудников, - президент МАУ Евгений Дыхне
Италия - Испания: онлайн полуфинала Чемпионата Европы
Италия - Испания: онлайн полуфинала Чемпионата Европы
Днепр и Полтава - в списке антирейтинга: статистика по коронавирусу в Украине 3 июля
Днепр и Полтава - в списке антирейтинга: статистика по коронавирусу в Украине 3 июля
Армия Израиля приняла на вооружение TitTok: как соцсеть работает в пользу военных
Армия Израиля приняла на вооружение TitTok: как соцсеть работает в пользу военных

В Минобороны нашли решение скандалу с каблуками для женщин ВСУ

В Минобороны нашли решение скандалу с каблуками для женщин ВСУ
15:14 Сегодня Телеграф

В Минобороны решили оригинально "разрулить" скандал из-за формы женщин-военных с каблуками. Предполагается, разработать специальную обувь для парадов на случай участия в них женщин-военнослужащих.

Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.

Министр обороны Андрей Таран дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для парада в честь празднования 30-й годовщины Независимости Украины.

"Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучше, эргономичной и изготовленной в кратчайшие сроки", - отметил министр.

Скандал из-за формы женщин-военных с каблуками: появилось объяснение Минобороны (фото)

В случае, если обувь экспериментального образца оправдает ожидания, будет подниматься вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин.

Как сообщалось ранее, во время заседания Верховной рады, 2 июля, главе Минобороны Андрею Тарану подарили женские туфли

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,280

Все по теме:

Минобороны, Скандалы, парады, Андрей Таран, Берцы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Винницей мужчина умер через четыре часа после прививки от COVID-19: подробности
02 В Черном море Россия "спасает" дрейфующее судно из Украины
03 В Литве объявлена чрезвычайная ситуация из-за Беларуси: что произошло
04 Решение Лукашенко стало сюрпризом для украинских пограничников
05 Россия нашла повод "поучаствовать" в Sea Breeze-2021: что известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Львовом молния убила 14-летнего подростка
Под Львовом молния убила 14-летнего подростка
Стоит ли пользоваться приложениями для онлайн-знакомств? Исследователи дали ответ
Стоит ли пользоваться приложениями для онлайн-знакомств? Исследователи дали ответ
Звал майора СБУ и хотел перегрызть вены: в Харькове неадекват заблокировал поезда на вокзале (фото, видео)
Звал майора СБУ и хотел перегрызть вены: в Харькове неадекват заблокировал поезда на вокзале (фото, видео)
В Украине аферисты устроили &quot;липовую&quot; акцию с участием &quot;АТБ&quot;
В Украине аферисты устроили "липовую" акцию с участием "АТБ"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь