Самая волшебная ночь июля: поверья и традиции праздника Ивана Купала

Ивана Купала – это старый языческий праздник летнего солнцестояния.

До принятия Христианства на Руси, за старым календарём его отмечали 24 июня, а после этого, праздник мигрировал в ночь с 6-го на 7-е июля.

Ивана Купала (или ещё Купайла, как его называют) связан с множеством обрядов и традиций, которые берут начало ещё из древней Руси. Так, например, у девушек накануне празднования было поверье, что нужно зажечь свечу на собственноручно сплетённом венке и пустить его в воду. Если венок продержится на плаву и свеча не погаснет - хозяйку ждёт удачное замужество в ближайший год. Если же наоборот - то на успех в романтическом плане в ближайшее время можно не рассчитывать.

Кроме этого, люди верили, что в эту ночь можно найти цветение папоротника, и кто овладеет им, - станет богатым и счастливым. Что касается остальных растений - по старым поверьям именно на время празднования они становились волшебными и целебными.

Купальские обряды включали в себя сбор трав и цветов, плетение венков, разжигание и прыжки через костер, массовые купания и гадания.

Традиционные прыжки через костёр обещали влюблённым вечное счастье, а одиноким - крепкое здоровье. Также люди верили, что огонь очищает от нечистой силы и избавляет от сглаза.