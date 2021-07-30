В сети опубликовали видео с мотоциклистом, сбитым во время погони НАБУ за СБУ по Киеву

В пятницу, 30 июля, в Винницкой области объявился беглый экс-судья Николай Чаус, разыскиваемый в Украине за получение взятки в 150 тысяч долларов.

Прибывшие на место полицейские задержать его не смогли, поскольку на место прибыли бойцы СБУ и забрали его с собой. Это вызвало возмущение у НАБУ, которое призвало спецслужбу передать Чауса им.

Сотрудники СБУ не пошли на это, вместо того, как отметили в НАБУ, доставили бывшего судью к зданию спецслужбы в Киеве.

Весь процесс транспортировки сопровождался погоней по улицам Киева.

Вместе с тем, как утверждает телеграм-канал "Киев Оперативный", сотрудники НАБУ так торопились перехватить Чауса, что сбили мотоциклиста и скрылись с места происшествия.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!

Автор видео успел заснять номера микроавтобуса НАБУ "АА 0296 МВ", его же видели журналисты возле здания СБУ.

Напомним, аналитик и политтехнолог Александр Кочетков объяснил "Телеграфу", что происходит вокруг Чауса и почему он не будет наказан.