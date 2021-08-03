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В Украине пожизненно заключенный успешно сдал ВНО и поступил в вуз: как и зачем?

В Украине пожизненно заключенный успешно сдал ВНО и поступил в вуз: как и зачем?
16:21 Сегодня Телеграф

Информация о том, что в одной из криворожских тюрем мужчина, осужденный к пожизненному заключению, успешно сдал три экзамена по Внешнему независимому оцениванию (украинский язык и литературу на 149 баллов, историю Украины на 196 баллов, математику на 138 баллов), не могла не заинтересовать общественность. Кто-то возмущался: "Вот это и плохо, а другой нормальный на бюджет не попадет – этим будет место занято", "Молодец, кого-то жизни лишил, теперь за счет государства будет жить и учиться. Вскоре мы всех преступников выучим и трудоустроим". Другие отнеслись философски: "А что ему еще там делать, раз пожизненно?". Было и такое удивление: "А зачем ему диплом?", "Как он мог сдать? Где? Каким образом он присутствовал на экзаменах? Там явка обязательная, детей полиция металлоискателем проверяет! Даже с бутылки с водой этикетку нужно снимать! Если он пожизненно сидит... КАК?".

"Телеграф" отыскал ответы на эти вопросы в самом Государственном учреждении "Криворожское учреждение исполнения наказаний (№3)".

Дистанционной учебе помог карантин

"Я не скажу, что это уникальное явление, потому что мы проводим внешнее независимое оценивание в учреждении уже более 7 лет. У нас успешно сдавали ВНО уже 4 раза, – поясняет старший инспектор отдела социально-воспитательной и психологической работы Криворожское УИН №3 майор внутренней службы Андрей Сулейманов. – Дважды это был один и тот же парень, который содержался на участке следственного изолятора по подозрению в совершении уголовного преступления по статье 115-й ч.2 ("Убийство"). Затем он был признан невиновным и освобожден из-под стражи. До того юноша окончил с золотой медалью криворожскую гимназию, он поступил в два вуза и в них учится. После него двое приговоренных к пожизненному лишению свободы успешно сдали ВНО и поступали в вузы. Этот парень уже третий наш пожизненник, который стал студентом".

По словам Андрея Сулейманова, осужденные проходят дистанционное обучение на образовательных платформах (таких, как к примеру, ZOOM), развитию которых, кстати, способствовал антиковидный карантин. Кроме того, все осужденные, отбывающие наказание в учреждении, могут пользоваться планшетами, и через интернет заходить на учебные сайты, в электронные библиотеки, скачивать себе книги и пользоваться этими учебными пособиями. Они также могут оформлять в электронном виде свои курсовые работы, но часть аттестаций проходит в форме тестирования. В конце 2021 года в КУИН №3 ожидается первый выпуск осужденного-студента. Защита дипломной работы будет проходить в онлайн-режиме, при этом на двух языках – украинском и английском.

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Понятно, что некоторых людей удивляет, зачем получать знания – и не просто из книжек, а в ходе студенческой учебы, если заключенному никогда не доведется применить их на практике. Оказывается, в этом плане намечаются существенные изменения.

"Дело в том, что сейчас идет имплементация законодательства по приведению к европейским нормам. Речь о том, чтобы пожизненники тоже имели конечный срок наказания. Сейчас они не имеют такого срока, что, по мнению правозащитников, негуманно. То есть, они не могут воспользоваться льготой по условно-досрочному освобождению, переводом в колонию другого уровня безопасности", – уточняет сотрудник КУИН.

К тому же, таким образом теряется одна из функций исправительного учреждения, задачей которого является "восстановление" лица, совершившего преступление, в качестве полноценного члена общества. Потому сейчас идет изучение законодательства для дальнейшей его трансформации. Предполагается, что осужденный должен будет представить план ресоциализации, план восстановления в обществе. И если у осужденного есть крепкие социальные связи – жена, мама, дети, с которыми он общается, если он учится или имеет профессию (специальность), и может подать определенный план реинтеграции в общество, то его кандидатура может рассматриваться для изменения срока наказания.

Лучше всех заключенные знают историю Украины

Примечательно, что для учебы студенты "за высоким забором" выбирают, в основном, экономические и юридические специальности. Ну а само ВНО проходило по специально разработанной Центром качества оценивания образования программе, по которой осужденные и лица, содержащиеся в следственных изоляторах, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. В этом году она проходила с 29 июня по 14 июля.

"Осужденные у нас выбрали предметы, по которым захотели зарегистрироваться. При этом регистрироваться могли самостоятельно или в центрах регистрации. У нас был создан центр регистрации для лиц, находящихся в учреждении. Нужны были те же документы, что и для обычных слоев населения – аттестат об окончании школы, приложение к нему и справка из учебного заведения, паспорт и заполненная анкета. Заполненные документы направляются в региональный центр.

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Потом в учреждении создается пункт тестирования, где его проходят исключительно лица, содержащиеся в его стенах. Никого никуда не возят, а назначают ответственного за пункт тестирования из числа сотрудников. Региональным центром назначается уполномоченный из числа педагогов. Остальная процедура такая же, как и для других абитуриентов: рассаживают по списку, раздают тесты, четко отмечается время, уполномоченный наблюдает за процессом... А затем тесты отвозят в региональный центр, который для нескольких учреждений теперь открыли в Кривом Роге (ранее их отвозили в Днепр).

"В этом году сдавали ВНО 5 человек, один осужденный успешно сдал внешнее независимое оценивание по трем предметам, еще один сдал успешно ВНО по истории Украины. И в прошлом году у нас 5 осужденных сдавали ВНО, один успешно сдал тесты также по всем предметам. В этом году он уже освободился из учреждения – он не был пожизненником, и поступил в автотранспортный техникум, кто и планировал учиться. Освободился пару недель назад, и уже написал нам, что действительно вступил. Кстати, у него тоже был хороший результат, примерно 150-160 баллов. И в прошлом году все осужденные, сдавали ВНО, преодолели барьер по истории Украины, получив от 120 до 150 баллов", – не без гордости сообщает Андрей Сулейманов.

Образование – один из шансов реинтегрироваться

Объясняет это длительным и плодотворным сотрудничеством с криворожской школой №42 под руководством Алены Корневой: "У нас преподает очень сильный педагогический состав, поэтому мы видим результаты успеваемости. Потому что тот осужденный, который и отличился на ВНО, именно в этом году окончил 42-ю школу". Обучение проходят только те осужденные, которые не имеют полного среднего образования. А самый возрастной "ученик", который выпустился в прошлом году из школы, был 1959 года рождения. Он тоже "пожизненник" и не имел среднего образования. Также сдавал ВНО, но его успехи оказались скромными.

Узнать подробно о пожизненно осужденном, который продемонстрировал крепкие знания в этом году, не удалось – мужчина не дал разрешения на разглашение своих персональных данных.

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"Могу только сказать, что он осужден по статье 115 ("убийство"), но не признает себя виновным в этом уголовном деле, – говорит Андрей Сулейманов. – Это его право признавать или не признавать".

Старший инспектор уточнил, что молодой человек планирует учиться в вузе на экономическом направлении, потому что в дальнейшем желает вернуться в общество. Он женат, поддерживает семейные отношения, соответственно, имеет надежды и планы на то, что сможет подать просьбу о смягчении наказания, как только произойдут изменения в законодательстве, чтобы при освобождении иметь профессию и работать.

Возможно, такие перспективы тяжело воспринимаются родственниками тех, чьи близкие погибли от рук преступников. В то же время, у оступившихся людей тоже есть кровные связи, и именно они могут стимулировать у сегодняшних узников желание вернуться к нормальному образу жизни.

А на окнах – нет решеток!

К этой отечественной истории хотелось бы добавить в тему немножко зарубежного опыта. О нем недавно рассказала в Фейсбуке наша бывшая соотечественница, а теперь жительница Финляндии Елена Вяхякуопус.

"На севере Финляндии (район Ваала) начали строить новую тюрьму. Современная закрытая мужская тюрьма на 100 мест откроется весной 2024 года и будет построена по новой концепции. Все в тюрьме будет направлено на обучение и реабилитацию. Цель состоит в том, чтобы после освобождения заключенные могли легче включаться в обществе. В тюремной камере завтрак и ужин заключенные будут готовить самостоятельно, а также практиковаться в таких повседневных навыках, как стирка и уборка. С помощью компьютеров и телефонов заключенные смогут решать финансовые вопросы, подавать заявления о приеме на учебу или работу и учебу...".

Кроме того, на территории тюрьмы будут открытые спортплощадки и участки для ведения сельского хозяйства, в том числе, животноводства. В Финляндии уже есть прецедент – женская "Умная тюрьма" на 100 мест. У заключенных есть доступ к своим компьютерам, которые позволяют учиться и поддерживать связь со своими семьями. Использование интернета контролируется, с компьютеров можно получить доступ только к определенным веб-сайтам.

Работа тюрьмы основана на том, что после отбытия наказания человек интегрируется в общество и участвует в нем. На территории тюрьмы Хямеэнлинна нет решеток, вместо них используется электронное видеонаблюдение. Заключенные готовят себе на кухнях, в столовой есть автомат для продажи закусок и питья. В здании работает салон красоты, где также можно пройти профессиональную подготовку. Есть семейное отделение и детская площадка. Вот та самая Европа, к уровню жизни в которой стремится и Украина.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Украина, Высшее образование, ВУЗы, ВНО, Тюрьма.
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