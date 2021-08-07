Green Grey задумали провести концерт на День независимости в секретном месте

Группа Green Grey, вокруг которой продолжает разгораться скандал, все-таки проведет свой концерт на День независимости. На нем музыканты представят новый альбом "Спичка".

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал солист группы Дизель.

"Сейчас мы занимаемся поисками подходящей локации, и она будет секретной. Мы озвучим ее в последний момент. Я хочу сделать этот концерт гораздо более масштабным. Во много раз. Сейчас занимаюсь организационными вопросами. Я помню, как еще в 80-е годы я делал такие запрещенные концерты хэви-металлических групп. Мы себе тихо собирались в подвалах и играли друг для друга. Я думаю, что мы устроим в Киеве что-то такое среднее между квестом и поиском запрещенного концерта", - рассказал Дизель.

Напомним, что группе Green Grey отказали в участии в сборном концерте ко Дню независимости Украины. В группе заявили, что причиной стали их песни на русском языке, которые "не вписались в концепцию".

В Офисе президента же говорят, что причиной стало видео солиста группы Мурика, на котором он нелестно высказывается о языковом законе.

Впоследствии музыканты запланировали провести сольный концерт группы 24 августа, но и его организаторы отменили.