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Green Grey задумали провести концерт на День независимости в секретном месте

Green Grey задумали провести концерт на День независимости в секретном месте
10:53 Сегодня Телеграф фото Instagram Green Grey

Группа Green Grey, вокруг которой продолжает разгораться скандал, все-таки проведет свой концерт на День независимости. На нем музыканты представят новый альбом "Спичка". 

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал солист группы Дизель. 

"Сейчас мы занимаемся поисками подходящей локации, и она будет секретной. Мы озвучим ее в последний момент. Я хочу сделать этот концерт гораздо более масштабным. Во много раз. Сейчас занимаюсь организационными вопросами. Я помню, как еще в 80-е годы я делал такие запрещенные концерты хэви-металлических групп. Мы себе тихо собирались в подвалах и играли друг для друга. Я думаю, что мы устроим в Киеве что-то такое среднее между квестом и поиском запрещенного концерта", - рассказал Дизель. 

Напомним, что группе Green Grey отказали в участии в сборном концерте ко Дню независимости Украины. В группе заявили, что причиной стали их песни на русском языке, которые "не вписались в концепцию".

В Офисе президента же говорят, что причиной стало видео солиста группы Мурика, на котором он нелестно высказывается о языковом законе.

Впоследствии музыканты запланировали провести сольный концерт группы 24 августа, но и его организаторы отменили.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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День Независимости, Грин Грей, Green Grey.
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