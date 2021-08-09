Преследуемая режимом Лукашенко легкоатлетка Тимановская выставила на продажу серебряную медаль (фото)

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая заявила о попытке вывести ее в Беларусь с Олимпиады и запросила политического убежища в Польше, выставила на продажу серебряную медаль с Универсиады 2019 в Минске за дистанцию 100 метров.

Соответствующее объявление появилось на Еbay.

Автором объявления числится "Беларусский фонд спортивной солидарности". Стартовая цена лота - 5 тысяч долларов США. На момент написания материала желание купить медаль Тимановской выразили четыре человека и цена поднялась до 5.300$. Шаг аукциона - 100 долларов США.

(Фото: Еbay)

Напомним, Кристина Тимановская критиковала спортивных функционеров Беларуси за организационные моменты в сборной на Олимпиаде 2020 в Токио. За это ее пытались насильно вывести из Японии. Власти страны и Международный Олимпийский комитет вмешались.

Семья Тимановской выехала в Украину опасаясь преследований.

Кроме Кристины Тимановской и ее семьи от режима Лукашенко из Беларуси уехали еще несколько спортсменов.