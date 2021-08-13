Какой праздник 13 августа: народные приметы и запреты

В пятницу, 13 августа, в православной церкви почитают память святого Евдокима Каппадокиянина. Также этого числа отмечается Международный день левши.

Евдоким родился в IX веке в состоятельной семье христиан в Каппадокии. В юности дал обет безбрачия, посвятив свою жизнь только служению Богу. Женщин старался избегать, общаясь только с матерью. Добродетельная жизнь Евдокима была оценена императором, который назначил его правителем на территории Харсианской области. Евдоким правил справедливо, защищал слабых, заботился о вдовах и сиротах. В 33 года, согласно преданию, Бог призвал праведника к себе. Известно, что нетленные мощи святого исцеляли больных.

Евдоким Каппадокиянин считается покровителем дома и семьи, что обусловлено теплыми отношениями Евдокима с родителями.

Источник: tatmitropolia.ru

Этот день известен как заговенье перед наступающим Успенским постом, который проходит с 14 по 27 августа.

Всемирный день левши ежегодно отмечается 13 августа. Праздник установлен в 1976 году организацией Left-handers International. В этот день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать их удобства. По сей день во многих школах мира детей-левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, а это вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.

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Народные приметы 13 августа

Если туман быстро рассеивается в лучах восходящего солнца - хорошая погода установится надолго.

Сильный ветер на Евдокима - зима будет снежной.

Уж греется на солнышке - к скорому дождю.

Что запрещено делать 13 августа

Запрещено в Евдокимов день конфликтовать, выяснять отношения.

12 августа не рекомендуется свататься, признаваться в любви.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще православные праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.