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Суббота, 14.08.2021
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“Зато надёжно”: в киевском троллейбусе заметили мужчину в супер-маске (фото)

“Зато надёжно”: в киевском троллейбусе заметили мужчину в супер-маске (фото)
Обновлено 18:15 Сегодня Телеграф "Типичное Голосеевое"

В Киеве в одном из троллейбусов заметили пассажира, на котором была суперзащита от коронавируса - прозрачный экран-щиток, а под ним еще и ткань.

Об этом в субботу, 14 августа, сообщает "Типичное Голосеевое" на странице в Facebook.

Случай произошел в Голосеевском районе столицы.

Там пассажиры троллейбуса заметили мужчину, лицо которого прикрывал защитный прозрачный экран-щиток, а под ним была белая ткань с прорезями для глаз.

Киев

Судя по всему, мужчина решил, что так ему будет безопаснее и шансов заразится на коронавирус станет меньше.

"30 троллейбус. Наверное, уже болел. Но больше рисковать не хочет", - написали в паблике под фото.

Ранее "Телеграф" сообщал, что симптомы коронавируса COVID-19 при инфицировании штаммом "Дельта" отличаются от других штаммов и могут быть еще серьезнее.

Напоминаем, что мутировавший вариант коронавируса "Дельта" зафиксировали в Житомирской области. Здесь его обнаружили у 20 пациентов, одна из которых умерла.

Также мы писали, что в США обнаружили новый более смертоносный и заразный штамм коронавируса "Йота". Его пока что в Украине не обнаружили.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Киев, Троллейбус, Голосеевский район, Коронавирус, Covid-19, Защита от коронавируса.
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