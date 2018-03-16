Лавров отреагировал на совет главы Минобороны Британии

РФ планирует выслать из страны британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона в отношении 23 российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос журналиста относительно того, планирует ли российская власть выдворить британских дипломатов из страны, Лавров подчеркнул: "Конечно, планируем".Однако подробности глава МИД РФ не раскрыл.

Лавров также отреагировал на слова главы Минбороны Британии Гэвина Уильямсона, который отметил, что "Россия должна отойти и заткнуться".

"Возможно, ему не хватает образования", - ответил на это глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти и заткнуться", отвечая на вопрос о том, как Кремль должен отреагировать на высылку 23 российских дипломатов.

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй во время выступления в Палате общин. Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.