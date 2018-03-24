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Государственная измена: 13 человек были осуждены за 2017 год

Суд
12:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: За государственную измену в прошлом 2017 году осудили 13 человек.

В 2017 году по статье "Государственная измена" вынесены приговоры 13 лицам.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на торжествах по случаю Дня СБУ в субботу, сообщает корреспондент.

"Только в 2017 году по статье "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины вынесен приговор 13 изменникам", - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что СБУ в прошлом году разоблачила и остановила "десятки и десятки" террористических актов и диверсий, а подразделениями Центра спецопераций "Альфа" в районе проведения АТО осуществлено свыше семи тысяч специальных и оперативно-боевых мероприятий, в том числе по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны.

"СБУ задержала 591 лицо, причастное к террористической деятельности, сбору развединформации, содействию боевикам и российским оккупантам", - отметил Президент.

Он также рассказал, что благодаря сотрудникам спецслужбы разоблачены и привлечены к ответственности десятки сепаратистов, тех, кто, по словам Порошенко, посягал на целостность нашей страны, участвовал в так называемом незаконном референдуме, расшатывал ситуацию на Донбассе, в Харькове, Одессе, Днипре и других городах Украины.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на торжествах по случаю Дня СБУ в субботу, сообщает корреспондент.

"Только в 2017 году по статье "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины вынесен приговор 13 изменникам", - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что СБУ в прошлом году разоблачила и остановила "десятки и десятки" террористических актов и диверсий, а подразделениями Центра спецопераций "Альфа" в районе проведения АТО осуществлено свыше семи тысяч специальных и оперативно-боевых мероприятий, в том числе по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны.

"СБУ задержала 591 лицо, причастное к террористической деятельности, сбору развединформации, содействию боевикам и российским оккупантам", - отметил Президент.

Он также рассказал, что благодаря сотрудникам спецслужбы разоблачены и привлечены к ответственности десятки сепаратистов, тех, кто, по словам Порошенко, посягал на целостность нашей страны, участвовал в так называемом незаконном референдуме, расшатывал ситуацию на Донбассе, в Харькове, Одессе, Днепре и других городах Украины.

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Новости Украины, Государственная измена, День СБУ, Петр Порошенко, Приговор, СБУ, Украина.
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