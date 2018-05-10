Меркель и Макрон поддерживают "голубые каски" на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают позицию Украины по невозможности выполнения компонента Минских договоренностей, касающегося безопасности, без миротворческой миссии ООН. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время брифинга по результатам встречи с лидерами ФРГ и Франции в Ахене.

"Компонент Минских договоренностей, касающийся безопасности, как показывает практика, невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном украинском Донбассе. Хотел бы поблагодарить, что и Канцлер Германии, и Президент Франции поддержали эту позицию Украины, так же, как это сделали и наши американские партнеры", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что ключевой позицией для Украины является то, что россияне должны поддержать проект резолюции, где была бы четко имплементирована дорожная карта с учетом Минских договоренностей и с учетом миротворцев. Именно эти положения, по его словам, должны быть включены в решение Совета безопасности ООН.

В то же время Президент отметил, что проинформировал лидеров Германии и Франции об эскалации боевых действий со стороны российско-террористических войск на Донбассе.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко 9-10 мая находится с рабочим визитом в Германии. Это уже третий визит главы государства в ФРГ за последние четыре месяца.