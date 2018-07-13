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Рада выделит деньги на погашение долгов перед шахтерами
Новости Украины: Верховная Рада разрешила выделить 1,4 миллиарда гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам и модернизацию оборудования.
Парламентарии 261 голосом поддержали соответствующий законопроект.
Законопроектом предлагается увеличить расходы госбюджета на 2018 год по бюджетной программе (КПКВК) 1101590 "Осуществление мероприятий по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования государственного сектора угольной промышленности" на 1400,0 млн гривен.
Рада не поддержала закон о восстановлении кредитования
Указанные средства планируется направить на погашение задолженности по зарплате перед шахтерами и модернизацию оборудования для добычи угля.
Как сообщалось, в Минэнергоугля пообещали выплатить шахтерам долги по зарплате до конца года.
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