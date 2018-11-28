Президент о военном положении: Я его продлевать не собираюсь

Новости Украины: Петр Порошенко заявил, что не намерен продлевать введенное на 30 дней военное положение.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен продлевать военное положение, введенное с 26 ноября сроком на 30 дней.

"Военное положение пройдет и закончится. Я его продлевать не собираюсь", - сказал П.Порошенко во время встречи с активом Черниговской области в среду.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал закон об утверждении указа Президента "О введении военного положения в Украине".

Ранее, 26 ноября вечером депутаты утвердили введение военного положенияв ряде областей Украины на 30 суток с 28 ноября.

Изначально проект предполагал 60 дней военного положения, но президент позже изменил его до 30.