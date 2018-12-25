Стратегическая важность: Порошенко объяснил, зачем нужна автокефалия

Новости Украины: Президент Петр Порошенко объяснил важность создания независимой поместной церкви для государства.

Создание единой поместной канонической церкви в Украине имеет стратегическую важность для безопасности государства, считает президент Петр Порошенко.

"Проект автокефалии и получения Томоса возник не из воздуха и не спонтанно. Он является органической частью нашей осмысленной и выверенной стратегии на окончательную и бесповоротную деколонизацию Украины от Российской империи, на полный и безоговорочный выход из постсоветского состояния и из сферы российского влияния", – заявил он.

Президент подчеркнул, что власти неуклонно воплощают эту стратегию в жизнь с момента Революции Достоинства до настоящего времени.

Проект автокефалії і здобуття Томосу виник не спонтанно. Він – частина вивіреної стратегії на остаточну деколонізацію, на беззастережний вихід зі сфери російського впливу. Ця стратегія неухильно втілюється в життя протягом п’яти років – від Революції Гідності та виборів 2014 року pic.twitter.com/cTzioTkpFb — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 декабря 2018 г.

"Она проявилась в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом, которую я подписал сразу же после президентских выборов, в ратификации этого соглашения, несмотря на безумное противодействие Москвы, в углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, в безвизе, в который многие не верили, а сегодня воспринимают как данность, преодолении зависимости от российского газа и построении нашей украинской независимости, повлекшей за собой и выигрыш Стокгольмского суда в размере 46 млрд долларов, в развитии сильной армии, ее переходе на натовские стандарты, принятии Закона о национальной безопасности, который выстраивает модель, дорожную карту перестройки армии", – констатировал Порошенко.

Напомним, в субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся Объединительный собор. На тайном голосовании избрали предстоятеля единой Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний ( в миру Сергей Петрович Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. 6 января, когда все православные христиане западного обряда будут отмечать Сочельник Рождества, Вселенский патриарх в Константинополе вручит предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии.

Как сообщалось, 20 декабря в Верховной Раде состоялось голосование и принятие закона,который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указать принадлежность к Русской церкви в официальном названии.