Украина введет новые санкции против России

Новости Украины: СНБО рассмотрит проект решения о санкциях за незаконные выборы в ОРДЛО и агрессию РФ в районе Керченского пролива.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду рассмотрит проект решения о введении санкций за проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а также за агрессию РФ в районе Керченского пролива, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня в повестку дня СНБО внесен проект принятия решений о применении санкций Украины за незаконное проведение выборов на оккупированной территории нашего государства - на Донбассе, за агрессию против нашего государства в Черном море, возле Керченского пролива", - сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

П.Порошенко также уточнил, что под санкции попадут те, кто атаковал украинские корабли, те, кто был причастен к незаконным судебным процессам, задержаниям, те, кто отдавал приказы.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании действия военного положения в 10 областях страны. Об этом глава страны заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду, 26 декабря, в Киеве.

Напомним, что 26 ноября вечером депутаты утвердили введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 28 ноября.

Порошенко заявил, что если Россия не начнет широкомасштабное вторжение на территорию Украины - военное положение продлено не будет.