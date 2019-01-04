Скачать
Пятница, 04.01.2019
Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
В Рождество Украина будет самой холодной страной в Европе
Епифаний: В Украине будет в дальнейшем существовать Русская православная церковь
Епифаний: В Украине будет в дальнейшем существовать РПЦ
Роналду - лучший футболист 2018 года по версии Globe Soccer Awards
Роналду - лучший футболист 2018 года по версии Globe Soccer Awards
Смс с Рождеством Христовым 2019: короткие поздравления
Смс с Рождеством Христовым 2019: короткие поздравления

Порошенко обратился к другим кандидатам в президенты

Порошенко обратился к другим кандидатам в президенты
10:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко призывает всех кандидатов в президенты придерживаться стандартов свободного и честного волеизъявления.

Президент Украины Петр Порошенко призывает всех кандидатов в президенты продемонстрировать высокое качество избирательного процесса.

"Высокое качество избирательного процесса – визитная карточка новой Украины. В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Президент подчеркнул, что в этом году Украина должна подтвердить зрелость демократической системы и обеспечить "надлежащее наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций".

"Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства. Должны совместно защитить украинские выборы от гибридных вызовов", - добавил П.Порошенко.

Выборы главы государства назначены на 31 марта 2019 года.

Еще один кандидат на пост президента подал документы в ЦИК

Напомним, в Украине в понедельник, 31 декабря, стартовала президентская избирательная кампания. По закону она продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года, когда и состоятся выборы шестого президента Украины.

Первый потенциальный кандидат в президенты подал документы в первый же день кампании - 31 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Президент, Петр Порошенко, Кандидаты в президенты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 4 января 2019: все знаки Зодиака
02 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
03 СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
04 Группа KAZKA побила очередной рекорд по просмотрам в YouTube
05 Медики рассказали, зачем мужчинам нужно регулярно есть бананы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко показал свой 2018 год в фото
Порошенко показал свой 2018 год в фото
Палата представителей США приняла проект бюджета
Палата представителей США приняла проект бюджета
СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
Рецепт дня: куриный рулет &quot;Рождественский&quot;
Рецепт дня: куриный рулет "Рождественский"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь