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Судебный фарс: Киев отреагировал на продление ареста украинских моряков в РФ

Судебный фарс: Киев отреагировал на продление ареста украинских моряков в РФ
13:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Суд в Москве над украинскими военнопленными моряками противоречит международному гуманитарному праву.

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда г.Москвы о продлении срока содержание под стражей 24 украинских военных моряков, взятых в плен Россией в водах Черного моря 25 ноября 2018 года.

"Суд над украинскими военнослужащими противоречит международному гуманитарному праву. Закрытый режим сегодняшнего заседания свидетельствует о том, что Кремль полностью осознает незаконность этого судебного фарса", - сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства в среду.

В МИД напомнили, что согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, 24 украинских военнослужащих являются военнопленными.

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"Мы требуем от России обращаться с ними в полном соответствии с их статусом и уважать их права в соответствии с международным гуманитарным правом. Требуем также от российской стороны безотлагательно предоставить медицинские заключения о состоянии здоровья раненых военнопленных моряков и их лечения", - сказано в заявлении.

Киев также выразил благодарность иностранным партнерам, чьи представители пришли в зал Лефортовского районного суда, чтобы поддержать украинских военнослужащих. "Мы ценим такое проявление солидарности с Украиной и взятыми в плен украинскими военнослужащими. Призываем международное сообщество осудить действия России и консолидировать давление на Москву, чтобы обеспечить быстрое и безусловное освобождение всех 24 военнопленных, содержащихся в РФ", - заявили в МИД Украины.

Как сообщалась, 15-16 января Лефортовского районного суда г.Москвы продлил сроки содержание под стражей 24 украинских военных моряков.

Россия продлила арест всем украинским морякам

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В числе арестованных: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

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Россия, МИД, Суд, Украинские моряки, Женевская конвенция.
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