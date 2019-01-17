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Полторак: Россия хочет аннексировать Азовское море

Полторак: Россия хочет аннексировать Азовское море
09:01 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Россия хотела спровоцировать украинские корабли в Керченском проливе открыть огонь, чтобы начать открытую агрессию против Украины.

Российская Федерация хочет заставить Украину отказаться от своего законного права прохождения кораблей через Керченский пролив, чтобы аннексировать еще и Азовское море.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что целью России, которая организовала провокации в Керченском проливе, было задание спровоцировать украинских моряков, чтобы они начали стрелять в ответ. В Кремле такую возможность хотели использовать для того, чтобы начать открытую агрессию против Украины.

"И вторая цель – это заставить нас отказаться от прохода через Керченский пролив в Азовское море и так фактически провести еще и аннексию Азовского моря. На такой шаг мы никогда в жизни не согласимся. Ни клочка своей территории мы не отдадим",– заявил Полторак.

Россия продлила арест всем украинским морякам

Министр в очередной раз подчеркнул, что Украина не откажется от своего законного права проходить через Керченский пролив, которое соответствует всем международным обязательствам морского права и международным договорам.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Азовское море, Россия, Керченский пролив, Степан Полторак, Российская агрессия.
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