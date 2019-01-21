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Ющенко объяснил, почему военное положение ввели только в 2018 году

Ющенко объяснил, почему военное положение ввели только в 2018 году
10:25 Сегодня Телеграф По материалам: 112.ua Фото: Фейсбук

Новости Украины: Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что военное положение ввели только в 2018 году из-за недоверия населения к власти.

Третий президент Украины Виктор Ющенко в эфире телеканала заявил, что главной причиной того, что военное положение было введено только в конце 2018 года считает недоверие жителей Украины к власти.

Ющенко заявил, что если бы власть поддерживали 73% украинцев, как в России, то военное положение можно было бы ввести еще 4 года назад. Он отметил, что власть, за которой не стоят десятки миллионов людей, делать быстро эффективные действия не может. Из-за этого, она будет десятки раз оглядываться, чтобы выиграть общественно, а затем принять соответствующие политические решения.

При этом бывший президент Украины заявил, что решение о введении военного положения было адекватной реакцией на Азовский кризис.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. В тот момент, 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также они захватили 2 украинских судна и взяли в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали. Сейчас они находятся в Московском СИЗО.

В связи с Азовским кризисом президент Украины Петр Порошенко 26 ноября 2018 года подписал указ "О введении военного положения в Украине", которым вводится военное положение на 30 суток. Действие военного положения завершилось 26 декабря 2018 года.

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Все по теме:

Население, Виктор Ющенко, Решение, Введение, Третий президент Украины, Военное положение, Конфликт в Азовском море, Азовский кризис.
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