Волкер: Климкин имел ряд хороших встреч в Вашингтоне

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал ряд встреч главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина, во время визита последнего в столицу США, Вашингтон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Волкера в своем микроблоге в Twitter.

"Павел Климкин имел ряд хороших встреч в Вашингтоне, штат Колумбия. Мы работаем вместе, чтобы укрепить сопротивляемость Украины и сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Пришло время мира для Украины", - написал в своей публикации спецпредставитель США по Украине.

⁦@PavloKlimkin⁩ had good meetings in DC. We are working together to strengthen Ukraine’s resilience and deter further Russian aggression. It’s time for #peace4Ukraine.

