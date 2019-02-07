Волкер: Климкин имел ряд хороших встреч в Вашингтоне

Новости Украины: Волкер прокомментировал встречи Климкина в Вашингтоне.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал ряд встреч главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина, во время визита последнего в столицу США, Вашингтон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Волкера в своем микроблоге в Twitter.

"Павел Климкин имел ряд хороших встреч в Вашингтоне, штат Колумбия. Мы работаем вместе, чтобы укрепить сопротивляемость Украины и сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Пришло время мира для Украины", - написал в своей публикации спецпредставитель США по Украине.

Напомним, во время визита министра иностранных дел Украины Павел Климкин в Вашингтон, что в США, для участия в конференции международной коалиции против террористической группировки "ИГИЛ", глава МИД провел ряд дипломатических встреч. В частности, он встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. После чего, состоялась встреча главы дипведомства Украины с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.

Кроме этого, Климкин встретился со своими зарубежными коллегами, в частности, он имел беседу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.