Климкин провел встречу с заместителем Госсекретаря США

Глава МИД Украины Павел Климкин встретился с заместителем Госсекретаря США Джоном Салливаном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Государственного департамента США в Twitter.

"Заместитель госсекретаря (Джон) Салливан был рад видеть министра иностранных дел Павел Климкин сегодня на Международной коалиции против Исламского Государства, на уровне министров. Заместитель госсекретаря выразил поддержку США в Украине, поддержал ее суверенитет и пожелал продолжить путь к реформированию. США стоят вместе с Украиной", — говорится в сообщении, которое Госдеп опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Deputy Secretary Sullivan was pleased to see Foreign Minister @PavloKlimkin today at the Global @Coalition to #DefeatISIS Ministerial. The Deputy Secretary expressed U.S. support for #Ukraine’s sovereignty and continued path to reform. The U.S. stands with Ukraine. pic.twitter.com/w7FIytcnRO

— Department of State (@StateDept) 6 февраля 2019 г.