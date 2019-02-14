Тюремщики в РФ не разрешают моряку Терещенко называть себя военнопленным

Новости Украины: Украинский военнопленный моряк Владимир Терещенко во время следственных действий назвал себя военнопленным и потребовал обращения согласно Женевской конвенции.

Адвокат Анастасия Георгиевская на своей странице в Facebook сообщила, что в Москве 13 февраля состоялись следственные действия по делу военнопленного моряка Владимира Терещенко. По словам адвоката, в ходе следствия украинский моряк назвал себя военнопленным и потребовал к нему обращения согласно Женевской конвенции.

По словам адвоката, Терещенко не признал вину и заявил о требовании освободить его из-под стражи, вернуть военную форму и знаки различия. Он рассказал, что в первые несколько недель он писал во всех обращениях к руководству СИЗО "от военнопленного Терещенко В.А.". Однако, оформленные таким образом обращения от него не стали принимать и заставили переписывать "по форме", то есть - "содержащийся в СИЗО и т/д", слово "военнопленный" запрещают использовать в принципе.

Адвокат Георгиевская также рассказала. что у пленного моряка в июле 2018 года была травма, повлекшая сотрясение мозга из-за которой он лежал в госпитале. Теперь, находясь в СИЗО, у него начались головные боли. В связи с этим, он уже 6 раз обращался к врачу, ему "давали таблетку", но ни разу не сказали, какую именно, а также не провели обследования.

Адвокат сообщила, что украинский моряк написал заявление о проведении медосмотра, так как приступы головной боли у него случаются как минимум пару раз в неделю несмотря на то, что предыдущие такие его обращения так и не принесли результатов.

Касательно условий содержания, то по словам адвоката, Терещенко находится в отремонтированной теплой, но тесной камере с сокамерником на площади примерно меньше 8 квадратных метров. С сокамерником у украинского моряка отличные отношения, по его просьбе Терещенко учит с ним украинский язык. Георгиевская также рассказала, что Терещенко с помощью сокамерника выбрил себе на затылке герб Украины и теперь шокирует этим персонал СИЗО.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. В плен попали 24 украинских моряка, трое были ранены. После принятия подконтрольными России крымскими "судами" решения об аресте захваченных в плен моряков, всех их перевезли в Москву. Все они заявили следствию, что являются военнопленными.