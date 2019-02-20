Суд в РФ рассмотрит апелляции на арест 4 украинских моряков

Новости Украины: Апелляции поданы на постановление Лефортовского районного суда Москвы.

В Московском городском суде сегодня рассмотрят четыре апелляционные жалобы от четырех украинских моряков на продление срока содержания под стражей.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Сегодня, 20 февраля, апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрит жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении шести четверки военнопленных украинским моряков", — написал он.

Адвокат уточнил, что в 11:00 (по местному времени) в зале №235 рассмотрят жалобы от Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что три раненых украинских военнопленных моряка Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку будут направлены на обследование в больницу.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.