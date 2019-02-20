Денисова планирует встретится с Москальковой в Греции

Новости Украины: Людмила Денисова в рамках рабочего визита в Грецию намерена провести встречу с российской коллегой Татьяной Московой.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вылетела в Афины (Греция), где планирует встретиться с российской коллегой Татьяне Москальковой для обсуждения состояния здоровья украинских военнопленных моряков.

"Улетаю в Афины, где проведу несколько встреч с коллегами… Хочу наконец лично пообщаться с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, которая прилетит в Грецию одновременно со мной", - написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбуке в среду.

Она также отметила, что будет поднимать вопрос соблюдения Россией норм международного гуманитарного права в отношении украинских политзаключенных и военнопленных моряков.

"Не оставлю без внимания тему предоставления им квалифицированной медицинской помощи и обеспечения надлежащих условий содержания", - сообщила украинский омбудсмен.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.