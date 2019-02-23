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Тимошенко призвала своего однофамильца отказаться от участия в выборах

Тимошенко призвала своего однофамильца отказаться от участия в выборах
11:22 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко призвала свого однофамильца Юрия Тимошенко отказаться от участия в выборах президента.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в пятницу, 22 февраля, призвала одного из претендентов на этот пост Юрия Тимошенко отказаться от участия в выборах.

По словам Юлии Тимошенко, Юрий Владимирович Тимошенко является техническим кандидатом, так как он является почти полным ее тезкой. В связи с этим, лидер партии "Батькивщина" призвала политика отказаться от участия в президентских выборах 31 марта.

Также, по мнению Тимошенко, приблизительно 15 человек из зарегистрированных кандидатов в президенты Украины являются реальными, они известны украинцам и решили баллотироваться на пост главы государства абсолютно сознательно. Остальные же, по мнению политика, являются техническими.

Напомним,  в Украине 31 декабря 2018 года стартовала кампания выборов в Президенты, назначенных на 31 марта 2019 года. Всего документы на регистрацию кандидатами в президенты в ЦИК подали 91 человек, но 47 комиссия отказала, в том числе лидеру Коммунистической партии Петру Симоненкои арестованной по подозрению в терроризме депутату Рады Надежде Савченко. Официально зарегистрированы 44 кандидата на пост главы государства.

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Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов президента Украины. В ЦИК объяснили, что необходимость внесения таких изменений связана с увеличением количества зарегистрированных кандидатов на пост президента Украины до 44 человек, а в ранее утвержденной смете были предусмотрены расходы из расчета 25 кандидатов. После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 9 млн 947 тыс. 723 гривны и составляет 275 млн 978 тыс. 531 гривну.

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Юлия Тимошенко, Призы, Отказ от участия, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Юрий Тимошенко, Технический кандидиат.
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