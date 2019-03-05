Волкер снова призвал Россию немедленно освободить украинских моряков

Представитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь призвал Россию освободить украинских моряков, арестованных после захвата трех украинских судов в районе Керченского пролива в ноябре минувшего года.
"4 марта исполнилось 100 дней с момента задержания украинского экипажа Россией после того, как Россия необоснованно атаковала украинские корабли вблизи Керченского пролива", - написал К.Волкер в Twitter во вторник.
"Россия должна действовать так, как надлежит великой нации, и немедленно освободить экипаж и корабли", - написал он.
Призыв в Twitter К.Волкер на данный момент опубликован на двух языках - украинском и английском.
Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".
Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.