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Волкер снова призвал Россию немедленно освободить украинских моряков

Волкер снова призвал Россию немедленно освободить украинских моряков
15:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Спецпредставитель США подчеркнул, что пленные украинцы уже 100 дней находятся под российским арестом.

Представитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь призвал Россию освободить украинских моряков, арестованных после захвата трех украинских судов в районе Керченского пролива в ноябре минувшего года.

"4 марта исполнилось 100 дней с момента задержания украинского экипажа Россией после того, как Россия необоснованно атаковала украинские корабли вблизи Керченского пролива", - написал К.Волкер в Twitter во вторник.

"Россия должна действовать так, как надлежит великой нации, и немедленно освободить экипаж и корабли", - написал он.

Призыв в Twitter К.Волкер на данный момент опубликован на двух языках - украинском и английском.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Россия, Керченский пролив, Моряки, Курт Волкер, Представитель Госдепа США.
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