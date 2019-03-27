Президент объяснил, почему Украина не ведет диалог с Москвой

Новости Украины: Переговоры Киева с Москвой без международных партнеров ослабят позиции Украины.

Комплексные переговоры с Российской Федерацией Украина должна вести при участии международных партнеров, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"Могут ли быть двусторонние форматы переговоров? Конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших партнеров мировых? Очевидно, слабее", - сказал П.Порошенко, отвечая на вопрос, допускает ли он двусторонний формат переговоров с РФ в случае своей победы на президентских выборах, в интервью украинским телеканалам, обнародованном в среду.

Глава государства отметил, что двусторонние переговоры между президентами Украины и РФ могут касаться немедленного освобождения украинских военных моряков, обеспечения свободного судоходства в Азовском море или возвращения украинских военных кораблей.

"Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила. Именно потому мы идем в НАТО", - подчеркнул П.Порошенко.