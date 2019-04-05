ЦИК приняла 197 из 199 протоколов окружных избирательных комиссий

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов практически всех окружкомов по голосованию на выборах Президента.

5 апреля ЦВК приняла оригиналы протоколов об итогах голосования от окружных избирательных комиссий 197 территориальных избирательных округов.

Об этом сообщается на странице Центральной избирательной комиссии в Facebook.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 9 территориальных избирательных округов: № 15 (Винницкая область), № 33 (Днепропетровская область), № 77 (Запорожская область), № 94, 95 (Киевская область), № 137 (Одесская область), № 185 (Херсонская область), № 204 (Черновицкая область), № 214 (город Киев)». Также отмечается, что ЦИК приняла протоколы с пометкой "Уточненный" окружных избирательных комиссий ТИО № 40, 102, 122, 153, 155, 210, 158.

Кроме того, после соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования Комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО № 92 до 5 апреля 2019 года включительно, а ОИК ТИО № 59, 65, 73, 99, 141, 206 - до 6 апреля 2019 года включительно.

Таким образом, на 5 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 197 территориальных избирательных округов, подчеркивают в ведомстве. Также сообщается, что в режиме заседания Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 28 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках. Поэтому, по состоянию на 5 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей всех 101 зарубежного избирательного участка.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов Президента. По данным ЦИК, явка составила 63,48%.

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенконабирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на электронном табло ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко – 11,6%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,9%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,4%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула 4,1%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,6%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "Укроп" Александра Шевченко – 0,57%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,22% избирателей.