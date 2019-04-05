Центризбирком принял все протоколы избирательных округов

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия приняла все 199 протоколов с "мокрыми" печатями.

Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов об итогах голосования от всех 199 окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов.

Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ЦИК.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 2 территориальных избирательных округов: № 127 (Николаевская область), № 186 (Херсонская область)", - сообщили в ЦИК.

Таким образом, ЦИК приняла протоколы всех 199 ТИО.

В частности, комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТИО № 75, 98, 128 до 6 апреля включительно.

Также ЦИК приняла протоколы с пометкой "Уточненный" окружных избирательных комиссий ТИО № 60, 90, 91, 93, 96, 119, 179, 190.

Отмечается, что Центризбирком также объявил протокол об итогах голосования в пределах зарубежного избирательного округа.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов Президента. По данным ЦИК, явка составила 63,48%.

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенконабирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на электронном табло ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко – 11,6%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,9%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,4%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула 4,1%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,6%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "Укроп" Александра Шевченко – 0,57%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,22% избирателей.