В Центризбиркоме рассказали, когда будет разрешена агитация кандидатов

Новости Украины: В Центральной избирательной комиссии также разъяснили, кто сможет проводить агитацию.

Агитация будет разрешена только с момента объявления повторного голосования на выборах президента Украины. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

Радченко также разъяснил, кто сможет проводить агитацию.

"Когда будет разрешена агитация: с момента официального объявления о том, что состоится повторное голосование. Кто может проводить агитацию? Два кандидата на пост президента, которые включены в бюллетень повторного голосования", - сообщил Радченко.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов Президента. По данным ЦИК, явка составила 63,48%.

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенконабирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на электронном табло ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко – 11,6%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,9%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,4%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула 4,1%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,6%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "Укроп" Александра Шевченко – 0,57%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,22% избирателей.