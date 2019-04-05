Вакарчук обратился к Зеленскому и Порошенко по поводу дебатов

Новости Украины: Украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко.

Соответствующее видео певец выложил на своей странице в Facebook.

"Будут дебаты или не будут. Где они состоятся. Кто их будет модерировать. Кто, какие анализы при этом должен сдавать. Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор? И так происходит на протяжении всей президентской кампании: содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала", – отметил Вакарчук.

Он добавил, что, как избиратель, хотел бы знать ответ на вопрос, как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права.

"Я, как избиратель, хотел бы знать ответы на вопросы, как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права. Какая программа реформирования судебной системы? Как они собираются возвращать домой наших военнопленных и политических заключенных, которые находятся сейчас в российских тюрьмах? Каким образом они собираются возвращать оккупированные Крым, Донбасс? Как их полномочия и политический капитал они используют для того, чтобы заменить коррупцию равными правилами для всех? И, наконец, каким они видят будущее украинской армии и какие конкретные пути для внедрения такого видения?", - отметил певец.

Напомним, 3 апреля В.Зеленский призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выставленных ним условий. "Обращаюсь к Петру Порошенко, вызовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014г. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать" - заявил В.Зеленский в своем видео-обращении в среду вечером на странице в соцсети Фейсбук.

Ночью 4 апреля П.Порошенко в опубликованном в микроблоге Твиттер видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

4 апреля Зеленский предложил Тимошенко стать арбитром в дебатах на НСК "Олимпийский".