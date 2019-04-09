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Народный депутат Барна порвал рубашку члену команды Зеленского: видео

Народный депутат Барна порвал рубашку члену команды Зеленского: видео
10:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: скриншот

Новости Украины: Депутат Верховной Рады Олег Барна порвал рубашку члену команды Владимира Зеленского Святославу Юрашу.

Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко"

набросился на сторонника кандидата в президенты Владимира Зеленского Святослава Юраша. Это произошло в коридорах телеканала Zik после эфира программы, на которой обсуждались второй тур выборов президента Украины и предстоящие дебаты между кандидатами на эту должность.

Когда Святослав Юраш шел в гримерку, его встретил Барна. При этом депутат не был приглашен на эфир, а специально приехал на телеканал, услышав заявления представителя "Зе! Команды".

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что депутат схватил Юраша за горло и несколько раз потряс, порвав рубашку. В конфликт вмешалась охрана телеканала, прекратила схватку и вывела скандального депутата из помещения. Святослав Юраш, который, к слову, в феврале получил от президента Украины Петра Порошенко орден "За заслуги" III степени за деятельность во время Революции Достоинства, рассказал на своей странице в Facebook, что Барна разгневался на слова о причастности президента к Иловайской трагедии.

"[Олег Барна] принялся рвать мою любимую рубашку и требовать, чтобы я не говорил о главнокомандующем и Иловайске. С взаимными криками разошлись. Спасибо полиции", – написал Юраш, обнародовав фото порванной рубашки. Олег Барна со своей стороны подтвердил, что приехал на телеканал, когда услышал в эфире слова Юраша о событиях в Иловайске. Депутат надел военную форму и побежал на телеканал. Барна утверждает, что во время разговора его оппонент "дернулся и вышиванку свою порвал".

Очередная драка нардепов: Барна и Левченко подрались в прямом эфире (Видео)

Олег Барна не впервые попадает в скандальные ситуации. Самый известный скандал с его участием произошел в декабре 2015 года, когда он пытался вынести с трибуны Верховной Рады тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка. В октябре прошлого года Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады. Реакцию нардепа вызвал вопрос журналиста о кнопкодавстве. А в декабре прошлого года Олег Барна в эфире парламентского телеканала "Рада" подрался с нардепом от ВО "Свобода" Юрием Левченко.

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ЗИК, Иловайск, Олег Барна, Святослав Юраш.
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