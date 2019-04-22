ЦИК обработала 36% электронных протоколов

Новости Украины: Зеленский набрал 73,33%, у Порошенко – 24,33% после обработки ЦИК 36,71% протоколов.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,33%голосов, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,33% избирателей, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 36,71% электронных протоколов.

В.Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области.

Напомним, явка избирателей на повторных выборах президента Украины по состоянию на 20:00 воскресенья составила 62.07% по данным всех избирательных округов по Украине.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

Ряд украинских и иностранных политиков и лидеров мнений уже отреагировали на нового президента Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины-2019. В частности, американский лидер позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах 2019 в Украине