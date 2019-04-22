​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов

Новости Украины: Президент Петр Порошенко на митинге своих сторонников возле Администрации президента заявил о намерении вернуться на пост после следующих выборов.

Завершающий свою президентскую каденцию Петр Порошенко заявляет о намерении вновь баллотироваться на пост главы Украинского государства на следующих президентских выборах.

"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Сообща мы идем побеждать на парламентских выборах. Вместе мы вернемся на улицу Банковую (где находится здание администрации президента Украины – ред.) после следующих президентских выборов ", - сказал он своим сторонникам, которые собрались на акции "Дякую, Петре!" (рос. "Спасибо, Петр") возле здания АП в центре Киева в понедельник вечером.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ответ на данное заявление участники акции начали сканировать: "Через год!".

На это пятый президент Украины ответил: "Через год, так через год".

П.Порошенко поблагодарил свою нынешнюю команду и всех поддержавших его людей.

"Я благодарю каждого, кто поддержал меня в социальных сетях, я благодарю каждого, кто пришел сегодня сюда, кто плечом к плечу готов бороться за европейскую Украину, объединиться во время парламентской кампании, готовиться с обновленной командой, которая позволит нам победить на следующих президентских выборах", - сказал он.

Действующий президент отметил, что будет со своей командой делать все, чтобы обеспечить единство украинского народа.

"Я – оптимист, поскольку нельзя быть нацеленным на победу и не верить в победу, и наша сегодняшняя встреча является самой лучшей демонстрацией, что мы не расстроены, мы знаем, что нам делать, мы знаем, что наши главные победы – впереди, поскольку нам с вами надо защищать Украину. Если мы ее не защитим, ее никто не защитит", - сказал он.

"Нас миллионы и нас будет еще больше. Мы не будем больше допускать ошибок. Решительные и объединенные, мы остановим российскую агрессию. Мы освободим украинскую землю. Мы увеличим благосостояние украинских граждан и преодолеем бедность. Мы обеспечим вступление Украины в НАТО и ЕС", - пообещал П.Порошенко.

Собравшиеся в завершение встречи пели гимн Украины и скандировали: "Через год – так через год".

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Напомним, проигрывающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко констатирует, что президентские выборы в Украине прошли честно и в соответствии с европейскими стандартами.

При этом он подчеркнул, что в условиях войны в Украине удалось сохранить демократию и свободу выбора, а также, что не уйдет из политики.