Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ на май
Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ на май
​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
Результаты выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа

​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов

Смотрите фото (7)
​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
20:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Президент Петр Порошенко на митинге своих сторонников возле Администрации президента заявил о намерении вернуться на пост после следующих выборов.

Завершающий свою президентскую каденцию Петр Порошенко заявляет о намерении вновь баллотироваться на пост главы Украинского государства на следующих президентских выборах.

"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Сообща мы идем побеждать на парламентских выборах. Вместе мы вернемся на улицу Банковую (где находится здание администрации президента Украины – ред.) после следующих президентских выборов ", - сказал он своим сторонникам, которые собрались на акции "Дякую, Петре!" (рос. "Спасибо, Петр") возле здания АП в центре Киева в понедельник вечером.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ответ на данное заявление участники акции начали сканировать: "Через год!".

На это пятый президент Украины ответил: "Через год, так через год".

"Никогда не сдавайся": Речь президента Порошенко после поражения

П.Порошенко поблагодарил свою нынешнюю команду и всех поддержавших его людей.

"Я благодарю каждого, кто поддержал меня в социальных сетях, я благодарю каждого, кто пришел сегодня сюда, кто плечом к плечу готов бороться за европейскую Украину, объединиться во время парламентской кампании, готовиться с обновленной командой, которая позволит нам победить на следующих президентских выборах", - сказал он.

Действующий президент отметил, что будет со своей командой делать все, чтобы обеспечить единство украинского народа.

"Я – оптимист, поскольку нельзя быть нацеленным на победу и не верить в победу, и наша сегодняшняя встреча является самой лучшей демонстрацией, что мы не расстроены, мы знаем, что нам делать, мы знаем, что наши главные победы – впереди, поскольку нам с вами надо защищать Украину. Если мы ее не защитим, ее никто не защитит", - сказал он.

"Нас миллионы и нас будет еще больше. Мы не будем больше допускать ошибок. Решительные и объединенные, мы остановим российскую агрессию. Мы освободим украинскую землю. Мы увеличим благосостояние украинских граждан и преодолеем бедность. Мы обеспечим вступление Украины в НАТО и ЕС", - пообещал П.Порошенко.

Собравшиеся в завершение встречи пели гимн Украины и скандировали: "Через год – так через год".

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

Выборы 2019 второй тур: результаты экзит-полов и данные ЦИК

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Напомним, проигрывающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко констатирует, что президентские выборы в Украине прошли честно и в соответствии с европейскими стандартами.

При этом он подчеркнул, что в условиях войны в Украине удалось сохранить демократию и свободу выбора, а также, что не уйдет из политики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Выборы, Президент, Петр Порошенко, Банковая, Выборы в Украине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Премьер-министр РФ прокомментировал выборы в Украине
02 Приметы и обряды на 22 апреля – День Евпсихия, Красная горка
03 Зеленский назвал свою задачу №1 на посту президента
04 Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Результаты выборов президента Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дневная температура постепенно повышается: в Украину идет потепление
В Украину идет потепление
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (15.04 - 21.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украина вернет Франции найденную картину стоимостью $1,5
Киев вернет Франции найденную картину стоимостью $1,5
Соня Плакидюк: &quot;Хочу, чтоб дети показывали внукам фотки с 2019-го&quot;
Соня Плакидюк: "Хочу, чтоб дети показывали внукам фотки с 2019-го"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь