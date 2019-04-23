Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Вторник, 23.04.2019
Гройсман о российском нефтяном эмбарго: Это непростая задача, но мы ее решим
Гройсман о российском нефтяном эмбарго: Это непростая задача, но мы ее решим
В МИД не считают, что "нормандский саммит" состоится в июне
В МИД не считают, что "нормандский саммит" состоится в июне
Результаты выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа

Вучич поздравил Зеленского с победой на выборах

Вучич поздравил Зеленского с победой на выборах
05:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Президент Сербии поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

Александар Вучич поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и поблагодарил Украину за поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Сербии.

"Поздравляю Вас с избранием президентом Украины и желаю успехов на этом ответственном посту. В этой связи хочу поблагодарить Украину, которая уважает территориальную целостность и суверенитет Сербии", - говорится в сообщении.

Госдеп США готов работать с Зеленским

Вучич выразил надежду на установление хороших экономических связей и плодотворное сотрудничество в различных областях на благо народов двух стран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сербия, Владимир Зеленский, Александер Вучич, Выборы 2019: Второй тур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 ​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
03 Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
04 Порошенко поговорил с премьером Израиля Нетаньяху
05 Послы G7 сделали заявление о результатах выборов в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой
Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой
Наступление на Триполи: Армия Хафтара готовит новую атаку
Армия Хафтара готовит новую атаку на Триполи
Госдеп США готов работать с Зеленским
Госдеп США готов работать с Зеленским
Полезный фрукт, который обладает лечебными свойствами
Полезный фрукт, который обладает лечебными свойствами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь