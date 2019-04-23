Вучич поздравил Зеленского с победой на выборах

Новости Украины: Президент Сербии поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

Александар Вучич поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и поблагодарил Украину за поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Сербии.

"Поздравляю Вас с избранием президентом Украины и желаю успехов на этом ответственном посту. В этой связи хочу поблагодарить Украину, которая уважает территориальную целостность и суверенитет Сербии", - говорится в сообщении.

Вучич выразил надежду на установление хороших экономических связей и плодотворное сотрудничество в различных областях на благо народов двух стран.