Вучич поздравил Зеленского с победой на выборах

Александар Вучич поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и поблагодарил Украину за поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии.
Об этом сообщили в пресс-службе президента Сербии.
"Поздравляю Вас с избранием президентом Украины и желаю успехов на этом ответственном посту. В этой связи хочу поблагодарить Украину, которая уважает территориальную целостность и суверенитет Сербии", - говорится в сообщении.
Вучич выразил надежду на установление хороших экономических связей и плодотворное сотрудничество в различных областях на благо народов двух стран.