Генсек НАТО пригласил Зеленского посетить штаб Альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил его посетить штаб НАТО в ближайшее время.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Только что разговаривал с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил его посетить штаб НАТО в ближайшем будущем. НАТО будет продолжать оказывать Украине сильную политическую и практическую поддержку", - написал Столтенберг в своем Twitter.

