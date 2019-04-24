Скачать
Среда, 24.04.2019
Паспорта в ОРДЛО и срыв перемирия: Геращенко подвела итоги заседания ТКГ
Паспорта в ОРДЛО и срыв перемирия: Геращенко подвела итоги заседания ТКГ
Волкер об указе Путина: Донбасс - это Украина, а его жители - украинцы
Волкер об указе Путина: Донбасс - это Украина, а его жители - украинцы
Динамо и Шахтер разошлись миром
Динамо и Шахтер разошлись миром
Дженнифер Гарнер: самая красивая женщина планеты по версии People
Дженнифер Гарнер: самая красивая женщина планеты по версии People

Британия вернется к нормальным отношениям с РФ только при ряде условий

Британия вернется к нормальным отношениям с РФ только при ряде условий
20:34 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости Украины: Парламент Великобритании провел дебаты относительно российской аннексии украинского Крыма.

Британский депутат и государственный министр по вопросам Европы и Америки Алан Дункан, выступая в среду в ходе дебатов по российской аннексии Крыма в британском парламенте, заявил, что Великобритания не вернется к нормальным отношениям с Россией, пока та не будет уважать территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видео дебатов, опубликованное Посольством Украины в Великобритании.

"Российская незаконная оккупация Крыма и города Севастополя и продолжающееся вмешательство в Украине являются незаконными в соответствии с международным правом. Украина выбрала евроатлантическое будущее. Россия должна уважать суверенное решение Украины, ее независимость и территориальную целостность", - заявил Дункан.

"Пока этого не произойдет, и речи не может быть о возвращении к нормальным отношениям с Россией", - подчеркнул он.

Дункан заверил, что Великобритания будет и дальше работать над укреплением решимости международной поддержки в прочном противостоянии российскому поведению и держать крымский вопрос на повестке дня, разоблачая нарушения Россией прав человека.

"Мы продолжим работать с правительством Украины, чтобы поддержать ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул британский политик.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Великобритания, РФ, Парламент Великобритании, Алан Дункан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
02 Чистый четверг: что категорически нельзя делать в этот день
03 Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 24 апреля
04 Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
05 Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Совбез ООН направлена жалоба на указ Путина о выдаче паспортов в ОРДЛО
Украина пожаловалась в Совбез ООН на указ Путина
Бывшему &quot;регионалу&quot; Ефремову продлили арест
Бывшему "регионалу" Ефремову продлили арест
У Зеленского сделали заявление о паспортизации жителей ОРДЛО
У Зеленского сделали заявление о паспортизации ОРДЛО
Джинсовый комбинезон - как носить: пример Дженнифер Лопес
Джинсовый комбинезон - как носить: пример Дженнифер Лопес
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь