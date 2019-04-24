Британия вернется к нормальным отношениям с РФ только при ряде условий

Новости Украины: Парламент Великобритании провел дебаты относительно российской аннексии украинского Крыма.

Британский депутат и государственный министр по вопросам Европы и Америки Алан Дункан, выступая в среду в ходе дебатов по российской аннексии Крыма в британском парламенте, заявил, что Великобритания не вернется к нормальным отношениям с Россией, пока та не будет уважать территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видео дебатов, опубликованное Посольством Украины в Великобритании.

"Российская незаконная оккупация Крыма и города Севастополя и продолжающееся вмешательство в Украине являются незаконными в соответствии с международным правом. Украина выбрала евроатлантическое будущее. Россия должна уважать суверенное решение Украины, ее независимость и территориальную целостность", - заявил Дункан.

"Пока этого не произойдет, и речи не может быть о возвращении к нормальным отношениям с Россией", - подчеркнул он.

Дункан заверил, что Великобритания будет и дальше работать над укреплением решимости международной поддержки в прочном противостоянии российскому поведению и держать крымский вопрос на повестке дня, разоблачая нарушения Россией прав человека.

"Мы продолжим работать с правительством Украины, чтобы поддержать ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул британский политик.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).