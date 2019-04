Британия вернется к нормальным отношениям с РФ только при ряде условий

Британский депутат и государственный министр по вопросам Европы и Америки Алан Дункан, выступая в среду в ходе дебатов по российской аннексии Крыма в британском парламенте, заявил, что Великобритания не вернется к нормальным отношениям с Россией, пока та не будет уважать территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видео дебатов, опубликованное Посольством Украины в Великобритании.

"Российская незаконная оккупация Крыма и города Севастополя и продолжающееся вмешательство в Украине являются незаконными в соответствии с международным правом. Украина выбрала евроатлантическое будущее. Россия должна уважать суверенное решение Украины, ее независимость и территориальную целостность", - заявил Дункан.

"Пока этого не произойдет, и речи не может быть о возвращении к нормальным отношениям с Россией", - подчеркнул он.

.@AlanDuncanMP in the @UKParliament: no normalization of relations with #Russia until it respects sovereignty and territorial integrity of #Ukraine#CrimeaIsUkraine #UnitedForUkraine pic.twitter.com/TrJmOLxzVc

