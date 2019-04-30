"Паспортизация ОРДЛО": МИД Украины обратился к международным партнерам

Новости Украины: Украина призывает международных партнеров не признавать выдаваемые РФ жителям ОРДЛО документы и усилить давление на Кремль.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области Российской Федерации центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины и призывает международное сообщество не признавать такие документы.

"Украина обращается к международным партнерам не признавать и не принимать документы, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины в нарушение Конституции и законодательства Украины, а также любые сделки, совершенные с такими документами", - говорится в заявлении МИД, обнародованном во вторник днем.

В украинском днешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что своими действиями Россия наглядно демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права и "сознательно выбрав курс на эскалацию, Российская Федерация также фундаментально подрывает Минские договоренности, стороной которых она является".

Также в МИД Украины в очередной раз заявили, что противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение украинскими гражданами российского гражданства, является юридически ничтожными и не признаются Украиной. Они никоим образом не влияют на принадлежность жителей временно оккупированных Россией территорий ДОнбасса гражданства Украины, определенного Конституцией и украинским законодательством.

"Категорически требуем от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отменить изменения в федеральных законах РФ по вопросам гражданства в части облегчения процедуры его приобретения для граждан Украины, а также указы президента России от 24 апреля 2019 № 183 и от 18 февраля 2017 №74 и все решения, принятые на их выполнение", - говорится в заявлении.

Также в МИД Украины возобновили "свой настоятельный призыв усилить консолидированное политико-дипломатическое давление на Кремль с целью соблюдения им норм и принципов международного права, в том числе путем расширения персональных и секторальных санкций против государства-агрессора".

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР.

Как сообщалось, сегодня Россия в Новошахтинске Ростовской области открыла центр выдачи паспортов жителям оккупированных территорий Луганской области. Причем документы на получение паспорта даже не надо везти лично - их можно передать через "уполномоченного".

Заявления принимаются только от уполномоченных лиц республики. В перечень необходимых для обращения в центры документов входят: заявление на получение гражданства, удостоверяющий личность документ с соответствующими заверениями, документ о смене фамилии, документ об оплате госпошлины и фотографии. Заявление о получении гражданства рассматривается до трех месяцев.