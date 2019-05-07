Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре

Новости Украины: Судьи Высшего антикоррупционного суда приняли решение начать работу в начале осени.

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) приняло решение о начале работы новосозданного суда 5 сентября 2019 года.

Как передает корреспондент, соответствующие решение судьи приняли на собрании во вторник вечером.

Два помещения в Киеве для работы ВАКС были выделены распоряжением Кабмина, но здания требуют реконструкции. Временно ВАКС размещается в помещении Печерского райсуда столицы на ул. Крещатик и на ул.Гайцана.

Напомним, собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) во вторник избрало главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич.

Также судья Евгений Крук избран заместителем главы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Ранее сообщалось, судьи Высшего антикоррупционного суда во время заседания во вторник со второй попытки не смогли избрать председателя суда.

Напомним, действующий президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Церемония назначения состоялась во вторник, 7 мая

Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда 11 апреля приняли присягу.