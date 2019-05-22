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Указ Зеленского о роспуске Рады обжалуют в КС

Указ Зеленского о роспуске Рады обжалуют в КС
13:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Указ президента о роспуске Рады ведет к конституционному кризису, а его автор со временем понесет ответственность.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента и назначении внеочередных парламентских выборов ведет к конституционному кризису в стране.

"По моему голубоокому убеждению, указ президента – это не только пренебрежение Конституцией, а заведение Украины в конституционный кризис. Воюющую Украину завели в конституционный кризис", - сказал Парубий на внеочередном пленарном заседании Рады в среду.

Он отметил, что не может "остановить указ президента". "Только суд определит его соответствие Конституции", - сказал спикер.

Вместе с тем, Парубий сказал, что поддерживает инициативу народных депутатов, которые планируют обратиться в Конституционный суд.

"Я понимаю, что решение Конституционного суда может быть позже самих выборов. Но вместе с тем я убежден, что я как председатель Верховной Рады должен дать политическую оценку этому указу, и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины. Всему придет свое время. Один президент уже начинал свои действия с нарушения Конституции", - подытожил глава парламента.

Как сообщалось, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках". Президент напомнил, что эти вопросы были определены во время консультаций Президента Украины с Председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций (депутатских групп) относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

Зеленский подписал указ о роспуске Рады

20 мая во время инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

Во вторник, 21 мая, он провел встречу с руководством Верховной Рады и лидерами депутатских фракций, во время которой, в частности, предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов, отменив мажоритарную систему и снизив проходной барьер с 5% до 3%.

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Все по теме:

Верховная Рада, Парламентские выборы, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Заседание Рады.
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