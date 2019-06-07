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Ельченко: Злоупотребление "вето" запятнало репутацию Совбеза ООН

Ельченко: Злоупотребление "вето" запятнало репутацию Совбеза ООН
07:43 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Представитель Украины в Совбезе ООН выразил разочарование принятым решением по России.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что сейчас, из-за злоупотребления правом "вето" в Совете Безопасности ООН репутация организации "запятнана до предела". Об этом сообщает Постоянный представитель Украины при ООН в Twitter.

“Украина разочарована продолжением практики отдельного члена (России — ред.) Совета Безопасности ООН по манипулированию и введении в заблуждение Совбеза с целью сокрытия его военной агрессии против Украины и вмешательство во внутренние дела. Использование „вето“ остается одним из самых проблемных вопросов. К сожалению, неоднократное злоупотребление „вето“ запятнало репутацию Совбеза ООН до предела, когда уже трудно восстановить”, — говорится в сообщении.

Ельченко добавил, что уверен в том, что “член Совета Безопасности ООН не прибегать к ”вето“, а также воздерживаться от голосования, когда он является участником конфликта, рассматривается Совбезом”.

Ельченко сравнил экологические риски на Донбассе с катастрофой Чернобыля

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун призвала страны-члены ООН исключить Российской Федерации из Совета безопасности, пока Москва не выведет свои войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма и не освободит украинских политзаключенных.

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Украина, ООН, РФ, Совбез ООН, Владимир Ельченко.
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