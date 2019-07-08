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Законопроект Зеленского о запуске Антикорсуда уже в Раде

Законопроект Зеленского о запуске Антикорсуда уже в Раде
13:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС.

Президентский законопроект о начале работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) внесен в украинский парламент в понедельник.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, соответствующий документ зарегистрирован под №10426 8 июля. Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Текст законопроекта на сайте парламента в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

Напомним, пятый президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Церемония назначения состоялась во вторник, 7 мая

Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда 11 апреля приняли присягу.

Напомним, собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) избрало главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич.

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Владимир Зеленский, Антикоррупционный суд, ВАКС.
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