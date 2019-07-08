Законопроект Зеленского о запуске Антикорсуда уже в Раде

Президентский законопроект о начале работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) внесен в украинский парламент в понедельник.
Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, соответствующий документ зарегистрирован под №10426 8 июля. Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Текст законопроекта на сайте парламента в настоящее время отсутствует.
Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.
Напомним, пятый президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Церемония назначения состоялась во вторник, 7 мая
Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда 11 апреля приняли присягу.
Напомним, собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) избрало главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич.